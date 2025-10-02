矢沢永吉、歴代最年長で合算アルバム1位 週間音楽ランキング2冠達成【オリコンランキング】
矢沢永吉の最新アルバム『I believe』が、10月2日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント7万597PTで1位を獲得。76歳1ヶ月での1位獲得で、「合算アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位記録を自己更新した【※1】。
【動画】矢沢永吉『I believe』初回限定盤ダイジェスト
週間ポイントの内訳は、CD：6万9055PT／ストリーミング：536PT／デジタルアルバム：1006PT。CDアルバムは初週6.9万枚を売り上げ、同日付「オリコン週間アルバムランキング」1位に初登場。同ランキングでも歴代最年長記録を自己更新し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※2】を獲得した。
続く2位には、今作で公式サイト以外では初めて実店舗（タワーレコード限定）でもCD販売を開始したNumber_i『No.II』がランクイン。自身通算5作目のTOP5入りとなった。同日付「オリコン週間アルバムランキング」では2位、「週間デジタルアルバムランキング」では1位を獲得している。
そのほか4位には、藤井風『Prema』がランクイン。9月15日付から4週連続で合算アルバムTOP5入り、累積PT数は32万9113PTとなった。
【※1】「合算アルバム1位獲得最年長アーティスト」記録TOP3／1位：矢沢永吉『I believe』（76歳1ヶ月、2025年10月6日付）、2位：竹内まりや『Precious Days』（69歳7ヶ月、2024年11月4日付）、3位：山下達郎『SOFTLY』（69歳5ヶ月、2022年7月4日付）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間:2025年9月22日〜28日）＞
