Aぇ! groupアリーナツアー映像作品、3部門で同時1位 2作連続・通算2作目【オリコンランキング】
5人組男性グループ・Aぇ! groupの最新音楽映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』が、2日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得した。
【動画】ツアー前のリラックス表情も！Aぇ! groupの貴重な瞬間が垣間見えるダイジェスト
初週売上は、DVD：4.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：7.6万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：11.6万枚で初登場1位を獲得し、前作『Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜』に続き、2作連続・通算2作目の映像3部門同時1位となった。
本作は、「オリコン週間アルバムランキング」（2025年3月3日付）で1位を獲得した1stアルバム『D.N.A』を引っ提げて開催されたアリーナツアーの映像作品。2025年2月から5月にかけて延べ36万人を動員したツアーから、3月26日の横浜アリーナ公演を収録している。
初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたライブで、メンバーの末澤誠也が演出を担当。ダンスパフォーマンスやアイドルソング、関西らしいコミカルなコールアンドレスポンス、バンドパフォーマンスまで、Aぇ! groupの多彩な魅力が収められている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日（月）〜9月28日（日））＞
