Snow Man渡辺翔太、新CMで“3人の渡辺翔太に” 1番自分と近いのは…「頼れるお兄ちゃん」？
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がブランドアンバサダーを務める、リベルタ“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ『デンティス』新ビジュアルおよび新ウェブCM「3人のデンティス」篇が、10月2日から公開される。
【動画】爽やか！歯磨き粉3種類を擬人化したキャラクターを演じた渡辺翔太
今回公開される新CMでは、今までのさわやかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の『デンティス』歯磨き粉をイメージした“3人の渡辺”が登場。それぞれ異なるキャラクターを演じることで、『デンティス』の多様なフレーバーを選ぶ楽しみが存分に伝わる仕上がりになっている。
オリジナル（スッキリ爽快ミント）はみんなを引っ張るカリスマ。自信あふれるリーダータイプ。レモングラス（甘くてさわやか）は無邪気で人懐っこい。年下甘えん坊タイプ。ホワイトニング（ホワイトニングと口臭をダブルケア）は知的で面倒見がいい。頼れるお兄さんタイプとなっている。
撮影では、まったく異なる見た目の渡辺が3人登場するという斬新な演出が行われ、普段のイメージとは一味違う表情を披露。本人にとっても、斬新かつ新鮮な時間となったよう。現場では思わず笑みがこぼれる瞬間もあり、和やかな雰囲気の中で撮影が進行した。
さらに、“恋する二人を応援する”『デンティス』は、「近づくと、もっと好きになる。」をコミュニケーションコンセプトに掲げている、東京のデートスポットとしてもおなじみの『すみだ水族館』と恋するカップルを応援する企画として、「恋する水族館」コラボレーションが実現。
10月2日〜31日の期間中、ここでしか聞けない、ブランドアンバサダー渡辺のスペシャルナレーション、デンティスコラボドリンク、恋にちなんだ「いきものハートMAP」など、コラボコンテンツが目白押しで、大切な人と行きたくなる仕掛けが盛りだくさんとなっている。
■渡辺翔太インタビューコメント
――今回3人のキャラクターを演じてもらいましたが、ご自身はどのキャラクターに一番近いですか？
どれにも当てはまってないですね（笑）。でもグループの中では年長組ではあるので、一応、年齢上「頼れるお兄ちゃん」のホワイトニングが近いっていうことにします。
――デンティスで気になるアイテムはありますか？
新発売のマスカットフレーバーですね。先ほどご飯休憩の後にそれで歯を1回磨かせてもらったんですけど、結構鼻に抜けるようなマスカット感がありました。だから、今までのデンティスのミントなどのクールさとはまた少し違った、甘さみたいなものがあって、これは新しいなと感じました。お子さんにもおすすめだと思いました。
――今回新商品のマウススプレーを使ってみてどうですか？
めっちゃよかったです。これほんとに！仕事中とかにめちゃくちゃ使いたいなって思いました。ポッケにも入れられるし、気持ちを切り替えたい瞬間とか、収録の前とか、爽快感や清涼感があって、スッキリします。これめちゃめちゃ欲しいですね。現場バッグの中に入れておくとか、いろいろな場面で活躍しそうです。
