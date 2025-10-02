11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の初回コンテンツに大喜利や芸人同士で笑わせ合う企画などが用意されていることが1日、分かった。関係者によると松本人志（62）も参加して収録済みのものもあるという。24年1月から活動休止してお茶の間から姿を消した松本が、お笑いの世界へ帰ってくる日が近づいている。

同チャンネルは課金制の独自プラットフォームで、関係者によると、松本がかつてチェアマンを務めていた大喜利バラエティー「IPPONグランプリ」やAmazonプライム・ビデオで配信されたお笑いバラエティー「ドキュメンタル」で行っていたようなコンテンツが用意されているという。

松本自身もこの日、自身のXを約11カ月ぶりに更新。コメントなどはなかったが、吉本興業のコンテンツサービス「FANY」公式アカウントの投稿をリポストする形で、砂嵐が映る白黒テレビの画面が終盤にクローズアップされ「2025.11.1」と表示される30秒ほどの動画を拡散した。ダウンタウンチャンネルの告知と思われる動画で、ネット上には「待ってたよー！やっとダウンタウンを観れるんですね」「松ちゃんが帰ってくる！？ワクワクする」などといったコメントが多く集まっていた。