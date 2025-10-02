NY株式1日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均　　　46439.55（+41.66　+0.09%）
ナスダック　　　22746.11（+86.10　+0.38%）
CME日経平均先物　44870（大証終比：+330　+0.74%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9446.43（+96.00　+1.03%）
独DAX　 24113.62（+232.90　+0.98%）
仏CAC40　 7966.95（+71.01　+0.90%）

米国債利回り
2年債　 　3.545（-0.063）
10年債　 　4.112（-0.039）
30年債　 　4.719（-0.012）
期待インフレ率　 　2.355（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.713（+0.002）
英　国　　4.696（-0.003）
カナダ　　3.192（+0.009）
豪　州　　4.367（+0.069）
日　本　　1.645（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.70（-0.67　-1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3890.10（+16.90　+0.44%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116923.38（+2282.55　+1.99%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1720万9952（+335969　+1.99%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ