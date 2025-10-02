ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均 46439.55（+41.66 +0.09%）
ナスダック 22746.11（+86.10 +0.38%）
CME日経平均先物 44870（大証終比：+330 +0.74%）
欧州株式1日終値
英FT100 9446.43（+96.00 +1.03%）
独DAX 24113.62（+232.90 +0.98%）
仏CAC40 7966.95（+71.01 +0.90%）
米国債利回り
2年債 3.545（-0.063）
10年債 4.112（-0.039）
30年債 4.719（-0.012）
期待インフレ率 2.355（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.002）
英 国 4.696（-0.003）
カナダ 3.192（+0.009）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.70（-0.67 -1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3890.10（+16.90 +0.44%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116923.38（+2282.55 +1.99%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1720万9952（+335969 +1.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
