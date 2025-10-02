きょうのポンドは買いが優勢となっており、対ドルのみならず、対ユーロでも上昇。一方、ポンド円に関しては円高が強まっており、一時１９７円台まで下落している。



ただ、英財政への不安が根強くポンドに弱気な見方は少なくない。１１月の秋季予算案の発表を前に、英財政を巡る懸念が高まる中、多くのストラテジストがポンド下落を見込んでいる状況。



英政府が財政課題にどう対処するかを巡る思惑がポンドの重しとなると見込んでおり、ポンドドルは１．３０ドルおよび１．３２ドルまで下落すると予想している。リーブス財務相の発言とは裏腹に、英政府の歳出抑制への姿勢も懐疑的に見ており、財政の信認に対する懸念から長期ゾーンの英国債利回りも１９９８年以来の高水準に上昇。ただ、それはポンド買いには結びついていない。



GBP/USD 1.3482 GBP/JPY 198.27 EUR/GBP 0.8706



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

