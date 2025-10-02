きょうのポンドドルは一旦１．３５ドル台に上昇し、１００日線と２１日線を回復していたものの、ＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まり、１．３４ドル台に戻している。一方、ポンド円は円高の動きもあり、１９７円台に下落していたものの、１９８円台に下げ渋っている。ただ、下値模索は続いており、１００日線が控える１９７．６５円付近を視野に入れた動きが続いている。



本日はタカ派として知られるマン英中銀委員の講演が伝わっていたが、インフレや経済活動を踏まえると、金融政策は依然として「比較的緩和的」な状態にあると述べ、追加利下げに慎重な姿勢を示唆している。



市場では現在、インフレは依然として高く追加利下げへの期待は後退させているものの、景気への懸念から可能性は残している。ただ、年内の可能性は低く、早くても来年第１四半期の利下げを有力視している状況。



GBP/USD 1.3476 GBP/JPY 198.29 EUR/GBP 0.8705



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

