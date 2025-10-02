NY株式1日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均　　　46369.80（-28.09　-0.06%）
ナスダック　　　22724.34（+64.33　+0.28%）
CME日経平均先物　44850（大証終比：+310　+0.69%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9446.43（+96.00　+1.03%）
独DAX　 24113.62（+232.90　+0.98%）
仏CAC40　 7966.95（+71.01　+0.90%）

米国債利回り
2年債　 　3.551（-0.057）
10年債　 　4.117（-0.033）
30年債　 　4.723（-0.008）
期待インフレ率　 　2.358（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.713（+0.002）
英　国　　4.696（-0.003）
カナダ　　3.187（+0.004）
豪　州　　4.367（+0.069）
日　本　　1.645（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.80（-0.57　-0.91%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3896.80（+23.60　+0.61%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117691.56（+3050.73　+2.66%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1732万0667（+448976　+2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ