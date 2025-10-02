ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 46369.80（-28.09 -0.06%）
ナスダック 22724.34（+64.33 +0.28%）
CME日経平均先物 44850（大証終比：+310 +0.69%）
欧州株式1日終値
英FT100 9446.43（+96.00 +1.03%）
独DAX 24113.62（+232.90 +0.98%）
仏CAC40 7966.95（+71.01 +0.90%）
米国債利回り
2年債 3.551（-0.057）
10年債 4.117（-0.033）
30年債 4.723（-0.008）
期待インフレ率 2.358（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.002）
英 国 4.696（-0.003）
カナダ 3.187（+0.004）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.80（-0.57 -0.91%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3896.80（+23.60 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117691.56（+3050.73 +2.66%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1732万0667（+448976 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46369.80（-28.09 -0.06%）
ナスダック 22724.34（+64.33 +0.28%）
CME日経平均先物 44850（大証終比：+310 +0.69%）
欧州株式1日終値
英FT100 9446.43（+96.00 +1.03%）
独DAX 24113.62（+232.90 +0.98%）
仏CAC40 7966.95（+71.01 +0.90%）
米国債利回り
2年債 3.551（-0.057）
10年債 4.117（-0.033）
30年債 4.723（-0.008）
期待インフレ率 2.358（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.002）
英 国 4.696（-0.003）
カナダ 3.187（+0.004）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.80（-0.57 -0.91%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3896.80（+23.60 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117691.56（+3050.73 +2.66%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1732万0667（+448976 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ