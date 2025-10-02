「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

３回戦制のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）が各地で行われてプレーオフが開幕し、ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を目指すドジャースは大谷翔平投手（３１）が本拠地ロサンゼルスで行われたレッズとの第１戦で２本塁打を放った。日本選手のポストシーズン（ＰＳ）１試合２本塁打は２００４年にヤンキースの松井秀喜が記録して以来２度目。チームは１０−５で勝った。第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。大谷との一問一答は以下の通り。

−初戦を取った。

「いいゲームだったと思う。しっかり最後まで攻められたのが良かった。打線全体的にしっかりと出塁する、進塁させる、最後に決める、そういう流れとしていい攻撃ができた」

−短期決戦での先制点の重要性は。

「先発投手にとっても早い段階で援護があるというのは、それだけ余裕を持って攻められるということにつながる。打席に関しても、みんなが少し心に余裕を持って、思い切って振れる場面も増える。追加点を取ってリードしている打席の方が、気持ちとしてはいい攻撃ができるんじゃないかなと思っています」

−ＷＣＳ第３戦に投げない場合は、いつ登板するのか。

「いつでもいけるように準備はしていますし、監督含めて現場じゃないところに聞いてもらえれば、答えてもらえるんじゃないかなと思います」

−第２戦へ。

「スネル投手が素晴らしいパフォーマンスで明日につなげてくれた。（第２戦先発の山本）由伸もいい波に乗ってくれると思うし、打線もその波に乗って初回からしっかり攻められればいい」