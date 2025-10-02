「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

３回戦制のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）が各地で行われてプレーオフが開幕し、ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を目指すドジャースは大谷翔平投手（３１）が本拠地ロサンゼルスで行われたレッズとの第１戦で２本塁打を放った。日本選手のポストシーズン（ＰＳ）１試合２本塁打は２００４年にヤンキースの松井秀喜が記録して以来２度目。チームは１０−５で勝った。第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。カブスの鈴木誠也外野手（３１）はパドレス戦でソロ本塁打。レギュラーシーズン終盤戦から５試合連続本塁打で、チームの勝利に貢献した。

５万５５５人が埋めた本拠地を２度、揺らした。大谷がスーパースターである理由が、この試合に凝縮されていた。球団史上初の連覇を懸けて臨んだポストシーズン（ＰＳ）開幕戦。「最高のスタートが切れた」。ベンチ前でホームランの儀式、ヒマワリの種のシャワーを浴びた大谷がぶっとい右腕で力こぶをつくり、パワーを誇示した。

地元ファンのＭＶＰコールがどよめきと歓声に変わった。初回。剛腕グリーンがカウント２−１から投じた１００・４マイル（約１６１・６キロ）の内角直球をたたきつぶした。「いい反応ができた。１００マイルのインコースは狙っているからと言って何本も打てるような球ではない」と自画自賛。時速１１７・７マイル（約１８９・４キロ）の弾丸ライナーが右翼席に突き刺さった。昨年のスキーンズ（パイレーツ）、今年のデュラン（フィリーズ）の１００・１マイル（約１６１キロ）を上回り、キャリア最速球を本塁打とした。

先発スネルがスコアボードにゼロを並べれば、三回にはＴ・ヘルナンデスとエドマンの２者連続本塁打で敵軍エースをマウンドから引きずり下ろした。五回で６点リードの一方的な展開。大谷がロサンゼルスの夜空を見上げたのは六回の打席だ。２死一塁。３番手右腕フィリップスの甘く入ったスイーパーを完璧に捉えた。

確信歩きで打球の行方を見届けた、今季最長の飛距離に並ぶ４５４フィート（約１３８メートル）の特大アーチ。「走者のいる場面でいい追加点になった」。敵の息の根を止めるには十分な一振りだった。

大谷が示した圧倒的な存在感。ロバーツ監督は昨季のＰＳ開幕戦でも本塁打を放っていることを思い返し、「より神経が研ぎ澄まされ、打席の質が高まる」と絶賛。「こういう試合で異次元の才能を見せる。これこそが彼と契約した理由だ」と熱く語った。

チームはＰＳ球団タイ記録となる５本塁打で快勝。大谷は自身初、日本勢では２００４年１０月に松井秀喜（ヤンキース）がリーグ優勝決定シリーズのレッドソックス戦で記録して以来となるＰＳ１試合２本塁打を振り返り、「どちらも違った良さがある」と言った。

初戦を取ってシリーズ突破に王手をかけた。「比較的ゾーンの見極めができている。継続するのは難しいと思うので自分の打席を送れれば、いい結果が出るのかなと思う」。感じ取っている確かな手ごたえ。大谷がチームを栄光へ導いていく。