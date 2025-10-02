きょうのユーロドルは、米政府機関閉鎖の影響からドル安が強まり、ロンドン時間に１．１７８０ドル近辺まで上昇していたものの、ＮＹ時間に入って戻り売りに押される展開。ユーロ発の材料はなく、専らドルの動きに左右されているが、市場は全体的に米政府機関閉鎖の影響を楽観視しており、ドルは買い戻されているようだ。



本日は９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が公表されていたが、前年比２．２％と前回から伸びが拡大していた。ただ、ＥＣＢの目標から大きくは乖離しておらず、ＥＣＢに金利見通しの見直しを促すほどではないと見られている。



ＥＣＢの利下げサイクルは終了に達したという見方が有力視されている。



EUR/USD 1.1718 EUR/JPY 172.52 EUR/GBP 0.8701



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト