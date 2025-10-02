　2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては219.15円高。出来高は7294枚となっている。

　TOPIX先物期近は3089.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.24ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44770　　　　　+230　　　　7294
日経225mini 　　　　　　 44770　　　　　+230　　　144861
TOPIX先物 　　　　　　　3089.5　　　　　-0.5　　　 16087
JPX日経400先物　　　　　 27795　　　　　 +20　　　　1041
グロース指数先物　　　　　 715　　　　　　+3　　　　1092
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース