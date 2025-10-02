日経225先物：2日2時＝230円高、4万4770円
2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては219.15円高。出来高は7294枚となっている。
TOPIX先物期近は3089.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.24ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44770 +230 7294
日経225mini 44770 +230 144861
TOPIX先物 3089.5 -0.5 16087
JPX日経400先物 27795 +20 1041
グロース指数先物 715 +3 1092
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
