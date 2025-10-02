“ポンコツ”今田美桜きっぱり「私はしっかり者ではないです（笑）」
女優の今田美桜（28歳）が、アルバイト・パート求人情報メディア「タウンワーク」の新CMに出演。10月1日より、「ポージング」篇の放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、「実はこんな一面も…」というエピソードを語った。
今回、今田とアイドルグループ・FRUITS ZIPPERが出演するCMでは、前回の“15秒間ほぼ動きがない”CMから一転して賑やかに。おなじみ曲に合わせたラストでは、FRUITS ZIPPERのメンバーがそれぞれ個性豊かなポーズを披露している。
撮影後のインタビューでは、「今田さんはとても“しっかり者”に見えますが、『実はこんな一面も…』というエピソードはありますか？」と質問を受ける。
これに今田は「私はしっかり者ではないです（笑）」と笑いながら否定し、「あんまり（しっかり者と）言われたことがなく、結構“ポンコツ”に生きています（笑）。エピソードも多すぎて困るくらい。ちょっといろいろ抜けていて…」と語る。
具体的には「最近では、お仕事で飛行機に乗ることがあって、ちょっと早めに着いたので時間になるまで寝ていたんです。そしてハッと起きて『時間だ！急いで行かなきゃ！』と慌てて（搭乗口に）向かったら、1時間前に着いていました（笑）。マネージャーさんたち皆さんを慌てさせてしまって…。そしたら『なんでそんなに急いでるんだろう？』という感じで思われていて…。搭乗口直前で（時間を）勘違いしていたことに気づきました。お恥ずかしい…。皆さんすみません（笑）」と“ポンコツ”エピソードを披露した。
