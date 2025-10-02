今田美桜、もし俳優の仕事をしていなかったら？ 「あんぱん」で感じたこと
女優の今田美桜（28歳）が、アルバイト・パート求人情報メディア「タウンワーク」の新CMに出演。10月1日より、「ポージング」篇の放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、「もし俳優の仕事をしていなかったら？」との質問に答えた。
今回、今田とアイドルグループ・FRUITS ZIPPERが出演するCMでは、前回の“15秒間ほぼ動きがない”CMから一転して賑やかに。おなじみ曲に合わせたラストでは、FRUITS ZIPPERのメンバーがそれぞれ個性豊かなポーズを披露している。
撮影後のインタビューでは、「もし俳優の仕事をしていなかったら、どんな職業に就いていたと思いますか？」と質問を受けた今田。
これに「小さい頃は『幼稚園の先生』になりたいと思っていました。今となっては、自分でもどの職業に就いていたのか気になりますね」と答える。
また、「今回（の朝ドラ『あんぱん』で）は子どもと接する機会が多くて、改めて『子どものパワーってすごいな』と感じました。向けられるまなざしや笑顔に、すごく私自身も影響を受けました。幼稚園の先生のように“子どもと接する仕事” をされている方々を本当に尊敬しますし、その（子どもの）パワーを私も日々感じたいなと思いました」と語った。
