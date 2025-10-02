今田美桜の“仕事スタイル”は「楽しむ」せっかくやるなら全部楽しみたい

女優の今田美桜（28歳）が、アルバイト・パート求人情報メディア「タウンワーク」の新CMに出演。10月1日より、「ポージング」篇の放映を開始した。それに伴いインタビューに答え、「自身の“仕事スタイル”をひと言で表すなら？」との質問に答えた。



今回、今田とアイドルグループ・FRUITS ZIPPERが出演するCMでは、前回の“15秒間ほぼ動きがない”CMから一転して賑やかに。おなじみ曲に合わせたラストでは、FRUITS ZIPPERのメンバーがそれぞれ個性豊かなポーズを披露している。



撮影後のインタビューでは、「ご自身の“仕事スタイル”をひと言で表すなら何ですか？」と質問を受けた今田。



これに「“楽しむ”です」と答え、「この仕事は多くの方に見ていただくものなので、自分が楽しんでいないと伝わってしまう気がしますね。せっかくやるなら全部楽しみたい。自分が楽しんだもん勝ちかなと思います」と語った。