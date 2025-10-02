文化放送で放送中の『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』（毎週水曜日 深夜1時00分～1時30分）は、11月16日（日）に浜松町・文化放送メディアプラスホールにて、初の番組イベント「『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』番組おはなし会 vol.1」を開催する。

『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』は、活動20周年を迎えるAKB48の次世代を担う19期研究生の伊藤百花と花田藍衣が、文化放送からアイドル界の頂点を目指してお届けしているラジオ番組。番組開始から約4ヶ月、このたび、初の番組イベントの開催が決定した。

11月16日（日）に開催される当イベントの第1部には、同じくAKB48 19期研究生の奥本カイリ、川村結衣、白鳥沙怜の3人をゲストに迎え、19期研究生が大集合する。

イベント開催にあたり、伊藤百花、花田藍衣は、以下のようにコメントしている。

【伊藤百花】

こうして自分たちのラジオでイベントを開催することができること、夢のようでとても嬉しいです！

いつもお聴きいただきありがとうございます！

トーク力を上げつつ、皆さんにくすっとほっこりしていただけるようなイベントにしたいです!!

【花田藍衣】

ラジオを聴いて応援してくださる皆さんのおかげで実現しました!!

いつも支えてくださり、本当にありがとうございます!!

今からとても楽しみで、緊張もあり、ワクワクしています！ ぜひお待ちしております！

会場チケットは、文化放送オリジナルプラットフォーム「QloveR」（クローバー）にて、さくらプラン会員限定の先行受付を実施中。申し込みは下記の詳細記事ページ（申し込み部分の閲覧は会員限定）から可能（https://qlover.jp/hitohana-akb48/articles/news/arYNTVsTmSeztJJr8QGQpayu）。その他、最新情報は番組X（@hitohana_akb48）でお知らせ予定。

【イベント概要】

■イベント名： 「『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』番組おはなし会 vol.1」

■開催日時： 2025年11月16日（日）

第1部 開場13：00 開演13：30／第2部 開場16：30 開演17：00

■会場： 文化放送メディアプラスホール（東京都港区浜松町1‐31）

■出演： 伊藤百花、花田藍衣（AKB48 19期研究生）

ゲスト（第1部）： 奥本カイリ、川村結衣、白鳥沙怜（AKB48 19期研究生）

■チケット： 5,800円（税込） ※お1人様1公演につき1枚まで

「QloveR」さくらプラン会員先行受付 10月1日（水）25：30～10月9日（木）23：59

「QloveR」さくら＆チューリッププラン会員先行受付 10月15日（水）25：30～10月23日（木）23：59

■イベントに関するお問い合わせ： event@joqr.net

【番組概要】

■番組名： 『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』

■放送日時： 毎週水曜日 深夜1時00分～1時30分（25時00分～25時30分）

■出演： 伊藤百花、花田藍衣（AKB48 19期研究生）

■メールアドレス： hitohana@joqr.net

■番組X： @hitohana_akb48 ※推奨ハッシュタグ： #ひとはなAKB

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/hitohana-akb48