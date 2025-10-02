NY株式1日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　46472.21（+74.32　+0.16%）
ナスダック　　　22696.54（+36.53　+0.16%）
CME日経平均先物　44850（大証終比：+310　+0.69%）

欧州株式1日GMT16:06
英FT100　 9446.43（+96.00　+1.03%）
独DAX　 24113.62（+232.90　+0.98%）
仏CAC40　 7966.95（+71.01　+0.90%）

米国債利回り
2年債　 　3.557（-0.051）
10年債　 　4.119（-0.031）
30年債　 　4.718（-0.013）
期待インフレ率　 　2.359（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.713（+0.002）
英　国　　4.696（-0.003）
カナダ　　3.187（+0.004）
豪　州　　4.367（+0.069）
日　本　　1.645（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.84（-0.53　-0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3895.30（+22.10　+0.57%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117588.44（+2947.61　+2.57%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1730万1963（+433711　+2.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ