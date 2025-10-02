ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 46472.21（+74.32 +0.16%）
ナスダック 22696.54（+36.53 +0.16%）
CME日経平均先物 44850（大証終比：+310 +0.69%）
欧州株式1日GMT16:06
英FT100 9446.43（+96.00 +1.03%）
独DAX 24113.62（+232.90 +0.98%）
仏CAC40 7966.95（+71.01 +0.90%）
米国債利回り
2年債 3.557（-0.051）
10年債 4.119（-0.031）
30年債 4.718（-0.013）
期待インフレ率 2.359（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.002）
英 国 4.696（-0.003）
カナダ 3.187（+0.004）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.84（-0.53 -0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3895.30（+22.10 +0.57%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117588.44（+2947.61 +2.57%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1730万1963（+433711 +2.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
