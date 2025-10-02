その後、ドル円は下げ渋る動きが出ており、１４７．２０円付近まで買い戻されている。本日は米政府機関の閉鎖やこの日発表のＡＤＰ雇用統計で雇用者数が予想外の減少となったことで、ドル円は１４６．６０円付近まで一時下落する場面も見られた。本日１４６．５０円付近に来ている１００日線を試す展開になるかにも思われたが、いまのところ維持されている格好。



本日は日銀短観が公表されていたが、大企業製造業の景況感は２四半期連続で改善を見せ、日銀の早期利上げ観測をサポートしていた。また、企業の２０２５年度利益予想が僅かに上方修正されていた。



エコノミストからは、最近合意した関税が１１月から発表される大企業の上半期決算に織り込まれ、その後、中小企業に波及すると見られる。そのため、より正確な推計が得られるのは１２月短観まで待つ必要があるとの指摘も出ていた。

短観で関税による下押し圧力の兆候が見られるようであれば、日銀の早期利上げ観測に慎重な見方を取るのが賢明だという。



USD/JPY 147.21 EUR/JPY 172.55

GBP/JPY 198.32 AUD/JPY 97.27



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト