◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

2年連続ワールドシリーズ（WS）制覇へ、号砲の2発だ。大リーグのポストシーズン（PS）は30日（日本時間1日）、ワイルドカードシリーズ（WCS＝3回戦制）が各地で開幕。ドジャース・大谷翔平投手（31）は、レッズ戦の初回に先頭打者弾、6回に2ランを放ち2安打3打点で白星発進に貢献した。PS1試合2発は自身初。1日（同2日午前10時8分開始）の同戦に勝てば、フィリーズと戦う地区シリーズ進出が決まる。

ファーストスイングだった。試合開始から8分。大谷はこの一振りに集中していた。初回、2ボール1ストライクからの4球目。剛腕グリーンの内角直球を完璧に捉えた。打球角度は21度。超低空の一打に全力疾走で駆け出した。

「100マイルのインコースは狙っているからといって何本も打てるような球じゃない。いい反応ができた」

打球速度117・7マイル（約189・4キロ）の弾丸ライナーはあっという間に右翼フェンスを越えた。自身初めてWS制覇を経験した昨年に続くPS初戦本塁打。しかもはじき返した100・4マイル（約161・5キロ）は、メジャー8年目で最も速い球を打った本塁打になった。「難しいコースだったけど、しっかりと良いスイングができて最高の形でスタートできた」と自画自賛した先制点。「先発投手にとっても早い段階で援護があるのは、それだけ余裕を持って攻められることにつながる。打席に関しても、みんなが少し心に余裕を持って思い切って振れる。リードしている打席の方が、気持ちとしてはいい攻撃ができると思う」。狙い通りチームに勢いをもたらした。

3回にT・ヘルナンデス、エドマンの2者連続弾など、5回までに4発で6―0とした。そして6回2死一塁では、右腕フィリップスから右中間へ特大の2ランを放った。今季自己最長に並ぶ打球飛距離454フィート（約138・4メートル）のダメ押し弾。04年のア・リーグ優勝決定シリーズでの松井秀喜（ヤンキース）以来、21年ぶり日本選手2人目のPS1試合2発となった。PS1試合5発は球団3度目の最多タイ。「走者がいる場面でしっかりと大きい追加点になった」。ベンチでは、同じく2発となったT・ヘルナンデスに力こぶをつくってみせた。

3年連続本塁打王は逃したが、今季は自己最多＆球団新の55本塁打をマークし、レギュラーシーズン終盤からこれで15戦9発。勢いのまま15安打10得点の打線をけん引した。

「由伸（第2戦先発の山本）も良い波に乗ってくれると思う。打線もその波にしっかり乗ってしっかり攻められればいい」。WS連覇に必要な13勝の1勝目を、まずは2発でもぎ取った。（柳原 直之）