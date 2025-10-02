◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

【森繁和 視点】ともに完璧だった大谷の2本塁打。投手により大きなダメージを与えたのは初回の先頭打者アーチだ。レッズ先発グリーンが一番自信を持っている直球。それも内角の難しいボールに対し、腕をうまく畳んで詰まることなくスタンドまで運んだ。あまりの打球の速さに私も目で追うことができなかった。

試合、そして今シリーズの流れすら決めかねない一発。初球は101.2マイル（約162.8キロ）直球を内角高めに厳しく投げ込まれた。4球目、今度は100.4マイル（約161.5キロ）が再び内角に来てもひるまず、動じることなくはじき返す。打撃の状態がいい証拠だ。仮に外角の直球なら払うように逆方向の左翼スタンドに運ぶ。2本目の一発は甘いスライダーを完璧に捉えた。投手は投げるところがない。

今後も内角の厳しいコースを攻められるだろうし、場合によっては相手が素直にストライクを投げず、ボール気味の球を中心に配球してくるケースも考えられる。そこで打撃を崩すことなく、しっかりとボール球を見極めて好調を維持することも大切になってくる。

試合展開で気になったのは中継ぎ陣の不安定さ。先発スネルの次、大量リードの場面で佐々木を登板させてほしかった。いきなり厳しい場面ではなく、余裕のあるところでポストシーズンの雰囲気を経験させる。絶好のチャンスだったと思う。