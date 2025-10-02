◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

由伸で突破だ。ドジャース・山本が1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発する。第1戦の試合前に会見に臨み「良い状態でシーズンを終えたので、去年よりもっと落ち着いて入れる。良い結果が出せるように頑張りたい」と意気込んだ。

今季は開幕から唯一、先発ローテーションを守り抜きチーム最多、自身メジャー初の2桁勝利となる12勝を挙げ、リーグ2位の防御率2・49。5試合で計27回を投げ防御率0・67だった9月はこの日、月間MVP獲得が発表された。大谷からも「由伸がエース」とお墨付きをもらって臨む2年目のポストシーズン（PS）。4試合で2勝0敗、防御率3・86でワールドシリーズ制覇に貢献した昨年同様、PSでエースの活躍が期待される。

レッズとは7月28日の対戦で、7回4安打1失点で勝利投手。それでも「結果的には良かったですけど、いいバッター、足が速い選手、コンタクトがいい選手がいたり素晴らしいチーム」とし「とにかく万全の準備をして挑むことが大切だなと思います」と気を引き締めた。

地区優勝マジック1で迎えた9月25日の敵地でのダイヤモンドバックス戦では、6回4安打無失点で「優勝投手」に。中5日で挑む地区シリーズ進出に王手をかけた一戦。「大事な一戦になるが、気持ちとしてはそこまで大きく変わらず、自分のするべきことに集中して調整した。一イニング一イニング、一人一人に集中して一つずつアウトを取っていけたら」と静かに闘志を燃やした。（杉浦大介通信員）