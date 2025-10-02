トッポ新作♡ピスタチオ＆ストロベリーで大人の贅沢スナック登場

ロッテの人気スナック「トッポ」から、10月7日(火)より新作「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」が全国発売♡ 苺香るプレッツェルに、濃厚なピスタチオチョコと甘酸っぱい苺チョコをたっぷり閉じ込めた、大人向けの贅沢な味わい。ピスタチオのコクと苺のフレッシュさが絶妙にマッチした、秋のスイーツタイムにぴったりの一品です♪

ピスタチオの贅沢なコクを楽しむ



「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」は、近年スイーツで人気のピスタチオをふんだんに使用。

濃厚で香ばしい味わいが苺の甘酸っぱさを引き立て、最後まで満足感のある贅沢なチョコスナックです♡

苺香るプレッツェルで甘酸っぱさも満喫



プレッツェルから感じる苺の香りと甘酸っぱさが、ピスタチオチョコの深いコクと相性抜群♪ 2袋入りで、友人とのシェアや小腹が空いたときの贅沢おやつに最適です。

秋の大人スイーツとしておすすめ



オープン価格で想定小売価格は259円前後(税込)。ピスタチオの香りと苺のアクセントが、トッポの新しい魅力を引き出す一品。ちょっぴり贅沢な秋スナックとして、ぜひ試してみてください♪

トッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞で秋の贅沢時間



10月7日(火)発売の「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」は、苺香るプレッツェルにピスタチオチョコと苺チョコをたっぷり閉じ込めた贅沢スナック♡

想定小売価格259円前後(税込)で全国発売。ピスタチオの深いコクと苺の甘酸っぱさが絶妙にマッチし、友人や家族と楽しむ秋の大人スイーツとしてもおすすめです♪