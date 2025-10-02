【今日の献立】2025年10月2日(木)「カボチャの豆板醤炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャの豆板醤炒め」 「ワカメと明太子の混ぜご飯」 「ナメコのみそ汁」 の全3品。
こってり味の主菜に風味豊かなみそ汁、簡単に出来る混ぜご飯の和食献立です。
【主菜】カボチャの豆板醤炒め
カボチャを電子レンジで下ごしらえするのでひき肉と炒め合わせるだけで完成です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）カボチャ 1/4個
豚ひき肉 150g
ショウガ (みじん切り)1/2片分
豆板醤 小さじ1/3
＜調味料＞
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
【下準備】カボチャは種とワタを取ってひとくち大に切る。耐熱容器に入れてラップをかけ、電子レンジで4〜5分加熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、ショウガ、豆板醤を加えて炒める。香りがたったら豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。
©Eレシピ
2. (1)にカボチャを加え、炒め合わせる。さらに＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【主食】ワカメと明太子の混ぜご飯
ワカメに調味料をからめることで旨味がUP。混ぜるだけで色鮮やかな混ぜご飯の出来上がりです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ワカメ (干し)大さじ1
明太子 1/2腹 みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
白ゴマ 小さじ1/2
【下準備】ワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞って食べやすい大きさに切る。明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出す。
©Eレシピ
【作り方】1. 大きめの耐熱ボウルにワカメ、＜調味料＞の材料を加え、ラップをかけて電子レンジで約1分加熱する。
©Eレシピ
2. (1)にご飯、明太子を加えて混ぜ合わせ、器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ナメコのみそ汁
ナメコのトロトロ食感にショウガの風味がアクセントのみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：26Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ナメコ 1/2袋
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5
ショウガ (すりおろし)1/2片分
ネギ (刻み:または大葉)適量
【下準備】ナメコはザルに上げてサッと水洗いする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったらナメコを加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったらみそを溶き入れ、ショウガを加える。煮たつ直前に火を止め、器に注ぎ、刻みネギを散らす。
©Eレシピ