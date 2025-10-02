◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン（ＰＳ）初戦のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、初回先頭弾など２発でチームの快勝発進に貢献した。初回に、これまでの本塁打の中で最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）の直球を右翼席に運ぶと、６回には今季自己最長タイとなる４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾を放った。２年連続のワールドシリーズ制覇へ向けて大谷が勢いづけた。

一気にチームを乗せた。１回先頭。大谷が先発右腕・グリーンが力いっぱいに投げ込んだ内角の１００・４マイル（約１６１・６キロ）を振り抜くと、打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）の弾丸ライナーがわずか４秒ほどで右翼席に着弾した。さらに、自身過去最速の球を捉えての本塁打。確信が持てず一塁の途中までは全力疾走し「１００マイル（約１６１キロ）のインコースなので、なかなか狙っているからといって何本も打てる球ではない。スタートとしていい打席だったと思いますし、難しいボールでしたけど、いい反応ができたと思います」。ＰＳでは昨年に続く２本目の初回先頭弾に珍しく自画自賛。少し興奮気味にいつもより速いスピードでダイヤモンドを一周した。

次は特大弾だ。Ｔ・ヘルナンデスの２打席連続弾などで６―０となった６回２死一塁の第４打席。３番手右腕・フィリップスのスイーパーを捉えると、右中間席中段へ飛距離４５４フィート（約１３８メートル）のド派手なアーチ。今季自身と球団で最長タイの一発に「比較的甘めでしたけど、ランナーのいる場面でしっかりと大きい追加点になった」とうなずき、日本勢では０４年松井秀喜（ヤンキース）がリーグ優勝決定シリーズで記録して以来となるＰＳ１試合２発に「どちらもよさがあるのかなと思ってる」と納得だった。

昨季もＰＳ初戦の地区シリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦で０―３の２打席目に同点３ラン。ＰＳチーム初得点をたたき出し、勢いに乗せて頂点まで駆け抜けた。２２年にＷＣＳが２戦先勝で各リーグ４チームが出場するようになった現行制度となって以降、すべて初戦で勝ったチームが突破。フィリーズとの地区シリーズ進出へ「突破率１００％」となり「いいゲームだったと思いますし、攻撃も含めて最後まで攻められたのもよかった」。

同僚が本塁打を放てば、場内で流れる音楽に合わせて手をたたいて笑顔を見せるなど、大舞台を楽しんでいるようだった。ロバーツ監督も大一番での大谷の活躍を「集中力がさらに研ぎ澄まされ、打撃の質も向上する。この球団に入団した理由は、このような試合で超人的な才能を発揮するためだ」と絶賛。試合前に「ドジャース夫人会」のインスタグラムでは、集合写真の中に、真美子夫人の姿もあった。頂点まではあと１２勝。自らのバットで最高のスタートを切った。（安藤 宏太）

〇…ＷＣＳが１勝１敗で第３戦にもつれた場合に先発予定の大谷は、試合前にブルペン入りし、カーブやスプリットなどを交えて２０球を投げた。第１戦に勝利したことで第３戦目が実施されずにフィリーズとの地区Ｓに進出する可能性もあるが、ロバーツ監督は「おそらく最初の２試合のどちらかだろう」と説明。連勝突破の場合は４日（日本時間５日）に敵地で行われる地区Ｓ第１戦の登板が濃厚だ。

◆大谷に聞く

―レギュラーシーズン終盤から好調を維持。

「比較的、（ストライク）ゾーンの見極めもできているし、継続するのが難しいと思うので、明日以降、また自分の打席が送れれば」

―王手をかけて迎える第２戦へ向けて。

「由伸もいい波に乗ってくれると思いますし、打線もその波に乗って初回からしっかり攻められれば」

―３戦目に登板予定だが、２戦で突破したらいつ投げる予定か。

「いつでも行けるように準備はしてますし。監督含めて現場じゃないところに聞いてもらえれば、答えてもらえるんじゃないかな（笑）」

―短期決戦での先制点の重要性。

「先発投手にとって、早い段階で援護があるというのは、余裕を持ってゾーンを攻められることにもつながる。みんなが少し心に余裕を持って、思い切って振れる場面もあって、気持ちとしてはいい攻撃ができる」