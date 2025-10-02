◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）計４試合でスタートし、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）は敵地・ヤンキース戦で１点を追う７回１死二、三塁で代打で出場すると、初球を決勝の逆転２点適時打。勝利に貢献し、地区シリーズ進出に王手を掛けた。

１球で十分だった。コンパクトに振り抜いた打球がセンターに抜けると、クールな吉田も思わず白い歯を見せた。０―１の７回１死二、三塁、絶好機に代打で登場。２番手右腕ウィーバーの真ん中高め直球に積極的にバットを出した。中前へ逆転の２点適時打。緊迫した投手戦の中での値千金の一打を「速い球が来るんじゃないかというイメージをしていた。勝ちに貢献できてすごくうれしい」とかみ締めた。

試合後には球団が公式インスタグラムを更新。クラブハウス内で「Ｐｌａｙｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｇａｍｅ（この試合のＭＶＰ）」と手書きされたブルペン電話のカバーを手に笑みを浮かべる吉田の姿をアップ。「Ｍａｎ ｏｆ ｔｈｅ ｈｏｕｒ（時の人）」とメッセージを添え、祝福した。米データサイト「オプタスタッツ」によれば、ポストシーズンで初打席初球でチームがリードを奪う適時打を打ったのは史上初だという。

昨年１０月の右肩手術の影響で出遅れ、今季は開幕から長期離脱。球団の「外野手で復帰」という要望を受け入れ、フロリダ州のキャンプ施設に残留した。だがＤＨ転向の主砲ディバースが６月に電撃移籍して状況は変化。７月上旬にメジャー復帰を果たした。５５試合で打率２割６分６厘、４本塁打、２６打点。苦しいシーズンを乗り越え、放った決勝打に「思い返すと、フロリダで若い子らと一緒にやったのも、今メジャーでいろいろ経験でき、これも一つの大きなビッグイベント。勝つために全てやってきている」と感慨深げだった。

チームは永遠のライバル・ヤンキースとの初戦を制し、地区シリーズ進出に王手をかけた。メジャー３年目で初めて臨むポストシーズン。重圧かかる短期決戦で本領を発揮し続ける。