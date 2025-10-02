J2長崎を保有するジャパネットホールディングスが、ベルギー1部シントトロイデンの筆頭株主となることで基本合意したことが1日までに分かった。17年に長崎の経営に本格参画したジャパネットは、今年7月にクラブ経営権を持つ日本企業のDMMグループから19・9％の株式を取得し、第2位の株主に。今後は2、3年をかけてさらにDMMから株を買い取り、経営権を取得する方針という。

高田旭人社長は7月の会見で「海外クラブとのマルチオーナーシップを目指すことを考え始めていた。既に積み上げられているところに関与することがプラスになる」とコメントし、複数クラブを所有するマルチクラブオーナーシップ（MCO）に意欲を示していた。欧州組の登竜門となってきたシントトロイデンを保有することで、若い選手が海外へ挑戦しやすくなることが大きな利点だ。

今夏には“第1号”としてMF松沢海斗（24）が長崎から移籍。クラブ運営やチーム強化の面でも相乗効果が期待され、長崎は26年8月に移行する秋春制に向けたプレシーズンでベルギーキャンプを計画。シントトロイデンの施設使用も検討しているという。

マンチェスターCなどを保有するシティーフットボールグループやJ2大宮を買収したレッドブルグループをはじめ、近年注目を集めているMCO。Jクラブの挑戦は、ポルトガル2部オリベイレンセを傘下に収める横浜FCの親会社ONODERA GROUPに続き2例目となる。