◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）計４試合でスタートし、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」で出場し、０―１で１点を追う５回先頭でシーズンから５戦連続弾となる同点ソロを放った。勝利に貢献し、地区シリーズ進出に王手を掛けた。

一塁ベース手前で打球の行方を見届けると、鈴木は拳に力を込めて絶叫した。１点を追う５回先頭。９４・５マイル（約１５２・１キロ）の直球を振り抜き、快音を響かせると、３万９１１４人の大歓声を切り裂くように、低空のライナー弾が左中間に消えた。一振りで流れを変えると、続くケリーが２者連発の勝ち越しソロ。初舞台でチームを先勝に導き「とりあえず最高でした。ファンの熱気もすごかったし、終始、鳥肌が立って、シーズン中に感じられない緊張感とか、すごく楽しんで終えることができた」と充実の汗をぬぐった。

メジャー４年目で初のＰＳの舞台でも、勢いは止まらなかった。４戦５発でシーズンを締めていた誠也。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、４戦連発でＰＳに進出したのは鈴木で４人目だが、初戦で本塁打を放って５戦連続としたのは史上初。今季３２本塁打＆１０３打点をマークした日本人最強右打者が、ここ一番で本領を発揮した。

父として最高に格好いい姿を見せた。試合後、会見場には、長男と共に現れ、同席したボイドと一緒に親子参加した。“メジャー流”の会見方式に、鈴木も「アメリカの野球のいいところでもあるし、（日本では）こうして記者会見に子供が来ることはない。いい経験になるし、夢を見させるのも親としての仕事でもある」とキッパリ。誠也の豪快な一発の後には「泣いていたみたい」という長男は、最後に「Ｇｏ Ｃｕｂｓ Ｇｏ！」とチームおなじみのフレーズで締め、場内の雰囲気を和ませた。

次戦に勝てば、ブルワーズとの地区シリーズへの進出が決まる。８月からメジャー自己ワースト３８試合連続ノーアーチと不振に苦しんでいた誠也は、これで５戦６発と完全復活だ。「ポストシーズンはテレビで見ることしかできず、すごく悔しい気持ちでずっといた。今年はチャンスをもらえ、本当に長くこのチームでやりたい。（短期決戦は）とにかく勢いだと思う」。海を渡っても“神ってる”男は、波に乗り出したら手がつけられない。