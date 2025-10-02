ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式1日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 46387.29（-10.60 -0.02%）
ナスダック 22656.39（-3.62 -0.02%）
CME日経平均先物 44855（大証終比：+315 +0.70%）
欧州株式1日GMT15:06
英FT100 9432.61（+82.18 +0.88%）
独DAX 24099.24（+218.52 +0.92%）
仏CAC40 7964.03（+68.09 +0.86%）
米国債利回り
2年債 3.553（-0.055）
10年債 4.108（-0.043）
30年債 4.701（-0.030）
期待インフレ率 2.357（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.005）
英 国 4.687（-0.012）
カナダ 3.177（-0.006）
豪 州 4.367（+0.069）
日 本 1.645（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.67（-0.70 -1.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3896.70（+23.50 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117332.81（+2691.98 +2.35%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1724万5576（+395667 +2.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
