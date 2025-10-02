毎年恒例、お祭りの時期ということで、涼しさと共にアップルの最新デバイスが筆者の元にもやってまいりました。

筆者は毎年、iPhoneシリーズの「Pro」モデルを購入しています。Pro Maxモデルは自分の手には大きすぎ、重すぎるけれども、最新機能、ハイエンドチップを早く搭載し、望遠カメラも付いているProモデルが欲しいというわけです。

やっぱり望遠カメラは魅力

iCloud＋の契約をしているため、ストレージは256GBで十分。今回はApple Storeから購入したため、本体価格は17万9800円。今使っているiPhone 16 Proは念の為手元に置いておき、同じ考えで1年間保有していたiPhone 15 Proを下取りに出します。状態次第なので、結果はまだ出ていませんが、7万円強の下取り額になる見込みです。

最初の1年はもちろんお金がかかりますが、旧モデルの値が下がらないうちに下取りに出したり、売却して、どんどん新しい端末を購入していく方法は、ランニングコストを見ると、なかなかおすすめです。iPhoneはリセールバリューも高いですからね。

毎年Proモデルを更新している筆者ですが、頭を悩ませたのがiPhone Airの存在。薄さ5.6mm、重さ165gながら耐久性に優れる本体設計は魅力ですし、恒常的に使ってみたいと思わされます。

唯一、iPhone 17シリーズではなく、独立したプロダクトである点からも、非常に気になる立ち位置です。iPhone 17 Proが、前モデルよりも重くなっているのも、少し引っかかるポイントです。

iPhone Airの薄さと軽さは凄まじかった

結局、例年通りProモデルを選択したのは、iPhone Airのシングルカメラ、モノラルスピーカー、バッテリー持続時間といった要素がやや不安だったため。逆にiPhone 17 Proの、強力になった望遠カメラや放熱性能、バッテリー持続時間の向上は、購入する決め手として十分でした。

特に筆者はiPhoneでゲームもそれなりにプレイするため、放熱性能は重要。iPhone 16 Proの不満点でもあったため、改善されるのであれば、非常に嬉しいポイントです。

シングルカメラは筆者の使い方には合わないと判断

本体カラーは迷わずコズミックオレンジを選択。iPhoneのProモデルではあまり見ない、派手で鮮やかな色合いですが、逆にそれが可愛らしくて気に入っています。上部にパーツを集め、大きく出っ張ったデザイン、ツートンカラーも、個人的には好きです。

実機を確認したら、シルバー、ディープブルーも鮮やかな色合いで、もう少し悩んでも良かったかもと思いましたが、後悔はしていません。

パキッとした色味が可愛いコズミックオレンジをチョイス

懸念していた質量ですが、設計バランスがいいのか、実質量や見た目よりも軽く感じています。側面から背面にかけてのカーブも緩やかになったことで、手にしっかりと馴染む印象です。また1年間、しっかりと使い倒していきたいと思います。

背面のカーブが強くなった

iPhone 17 Proに加え、今年はApple Watch 11のセルラーモデルも購入しました。これまでApple Watch 7を使っていたので、4年ぶりの買い替えです。

流石にそろそろ買い替えたいなと思いながらも、毎年なんとなく見送っていたのですが、今回は5G通信対応、さらにバッテリー持続時間が最大24時間で、6時間も伸びているということで、どれくらい快適になるのか試すための買い替えです。

購入後、「実はApple Watch SE 3でも良かったのでは」とも思いましたが、もともと45mmモデルを使っていたため、ケースサイズが小さくなるのには、やや抵抗感があります。

耐久性の向上、バッテリー持続時間の延長といった要素は、これからしばらく使いながら実感していくのでしょうが、Apple Watch 7と比べると、視野角が広がり、斜めから見ても情報を確認しやすくなったのが魅力的。一方、1mm大きくなったディスプレイサイズは、極端な違いではないと感じます。1mmですから、当然といえば当然です。

本モデルからではないが、斜めからの視認性が上がったのが魅力

肝心の5G通信ですが、5G SAのみの対応ということもあり、対応エリアはあまり広くないので、今のところ接続できていません。というより、iPhone本体を持たず、Apple Watchのみを装着して外出する機会がほとんどありません。もう少し涼しくなってきたら、ランニングなどをしながら5Gエリアを散策してみようと思います。

さて、今回購入したのはiPhone 17 ProとApple Watch 11ですが、もう1つ迷っているのがAirPods Pro 3。ANCの性能アップはそこまで気になっていない、というより、今使っているAirPods Proでも十分なのですが、アップデートにて日本語にも対応する見込みのライブ翻訳機能と、バッテリー持続時間が伸びているのが魅力。

予約段階で迷っているうちに、発売日の配送は間に合わなかったので、もう少し考えることにしています。何かと出費がかさんだタイミングですし、AirPods Pro 3は逃げませんからね。