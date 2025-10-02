【NEXT LEVEL SHOWCASE XV: JOURNEYS THROUGH REALMS】 10月2日6時 プレミア公開

プライム1スタジオは、新作スタチュー（ポリストーン製の彫像）を世界に先駆けて発表する、最大級のオンライン造形エンターテインメント「NEXT LEVEL SHOWCASE（ネクストレベルショーケース）」より、「XV: JOURNEYS THROUGH REALMS」を10月2日6時よりYouTubeにてプレミア公開する。

今回は「世界を巡る旅」をテーマに、ゲーム、アニメ、映画、コミック――多彩なジャンルを越えた作品から、驚きの発表が用意されており、バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した映像が公開される。

