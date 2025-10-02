L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¥Ú¥É¥ê¤ò¾Î»¿¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤ÎËâË¡¤ò¡Ä¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ï10·î1Æü¡¢CL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£PSG¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¤é¤Î¡È¸ÅÁã¡É¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿´¶¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡È¶ØÃÇ¤Î°ÜÀÒ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¡£¸ø¼°ÀïÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì108¥´¡¼¥ë40¥¢¥·¥¹¥È¤È°ÎÂç¤Ê¿ô»ú¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Î2008Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¡È¾º³Ê¡É¤·¤¿¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¦¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡È¸ÅÁã¡É¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Ê¹ß¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥»¥ë¥¿¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡¢CL¤Î3´§Ã£À®¤ØÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢»Ø´ø¤·¤¿3Ç¯´Ö¤Ç9¤Ä¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊL¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬º£²ó¡¢¡ÈÅ¨¾¡É¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢PSG¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ¾¼Ô¤ÏCL¡¦½à¡¹·è¾¡¤Ç1ÅÙ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï2Àï¹ç·×6¡Ý4¤ÇPSG¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬PSG¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¡Ê¢¨°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¡¦½à¡¹·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡¢º£²ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡È¸ÅÁã¡É¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£¤³¤³¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤À¤«¤é¤Í¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¡£º£²ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢1992Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò¡Ö²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¾Î¤·¤¿L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤´ÆÆÄ¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¡¢»î¹ç¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Ï´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤â¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èó¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¤â¥Ð¥ë¥µ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤À¤È¸ì¤ëL¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ú¥É¥ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ú¥É¥ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿»þÂå¤Î¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤ò¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÏÈà¤ÎËâË¡¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï¥Ú¥É¥ê¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢PSG¤Ç¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â³½ÐÃæ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢Æ±ÂåÉ½FW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ï±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤é¤Î¾õÂÖ¤âÉÔÆ©ÌÀ¡£L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ÏÅöÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤è¤¦¤È¤â¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡PSG¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10·î1Æü¤Î28¡§00¡Ê10·î2Æü¤Î4¡§00¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡È¶ØÃÇ¤Î°ÜÀÒ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¡£¸ø¼°ÀïÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì108¥´¡¼¥ë40¥¢¥·¥¹¥È¤È°ÎÂç¤Ê¿ô»ú¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊL¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬º£²ó¡¢¡ÈÅ¨¾¡É¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢PSG¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ¾¼Ô¤ÏCL¡¦½à¡¹·è¾¡¤Ç1ÅÙ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï2Àï¹ç·×6¡Ý4¤ÇPSG¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬PSG¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¡Ê¢¨°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¡¦½à¡¹·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡¢º£²ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡È¸ÅÁã¡É¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£¤³¤³¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤À¤«¤é¤Í¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¡£º£²ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢1992Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò¡Ö²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¾Î¤·¤¿L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤´ÆÆÄ¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¡¢»î¹ç¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Ï´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤â¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èó¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¤â¥Ð¥ë¥µ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤À¤È¸ì¤ëL¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ú¥É¥ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ú¥É¥ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿»þÂå¤Î¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤ò¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÏÈà¤ÎËâË¡¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Ï¥Ú¥É¥ê¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢PSG¤Ç¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â³½ÐÃæ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢Æ±ÂåÉ½FW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ï±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤é¤Î¾õÂÖ¤âÉÔÆ©ÌÀ¡£L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ÏÅöÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤è¤¦¤È¤â¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡PSG¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10·î1Æü¤Î28¡§00¡Ê10·î2Æü¤Î4¡§00¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£