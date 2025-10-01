¥·¡¼¥º¥óÌµÇÔ¤Çºòµ¨CL²¦¼Ô¤ÈÂÐÀï¤Ø¡Ä¥Ð¥ë¥µ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÎÂç¤Ê¤ëÄ©Àï¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï10·î1Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Çºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬Æ±´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤È¹ñÆâ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤á¤¶¤·¤¿CL¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë2Àï¹ç·×6¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¤½£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¡¢·è¾¡¤Ç5¡Ý0¤ÈÊ´ºÕ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤³¤½¡¢PSG¤À¡£ºòµ¨¤Î¡ÈËº¤ìÊª¡É¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¾å¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏPSGÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£PSG¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ÎÂç¤Ê¤ëÄ©Àï¤À¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£º£µ¨¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤³¤½1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë¸ø¼°Àï7»î¹ç¤ÏÁ´¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Çºòµ¨¤ÎCL²¦¼Ô¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤À¡£¾ï¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¤é¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆ»¤Î¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¯¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢PSG¤È¤Î¡È·èÀï¡É¤Ë¤Ï²áÅÙ¤Ê¤Û¤É¤Î½ÅÍ×¤µ¤Ï»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö²áµî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡£PSG¤â¥Ð¥ë¥µ¤â¡¢ºòµ¨¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë»ß¤á¡¢²á¾ê¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PSG¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤Éé½ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢Æ±ÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢Æ±ÂåÉ½MF¥¬¥Ó¤é¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé½ý¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤â²æ¡¹¤Î»Å»ö¤Î°ìÉô¤À¡£ÃæÈ×¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¸½ºß¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤ËPSG¤ò·Þ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10·î1Æü¤Î28¡§00¡Ê10·î2Æü¤Î4¡§00¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤È¹ñÆâ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤á¤¶¤·¤¿CL¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë2Àï¹ç·×6¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¤½£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¡¢·è¾¡¤Ç5¡Ý0¤ÈÊ´ºÕ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤³¤½¡¢PSG¤À¡£ºòµ¨¤Î¡ÈËº¤ìÊª¡É¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¾å¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤À¡£¾ï¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¤é¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆ»¤Î¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¯¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢PSG¤È¤Î¡È·èÀï¡É¤Ë¤Ï²áÅÙ¤Ê¤Û¤É¤Î½ÅÍ×¤µ¤Ï»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö²áµî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡£PSG¤â¥Ð¥ë¥µ¤â¡¢ºòµ¨¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë»ß¤á¡¢²á¾ê¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PSG¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤Éé½ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢Æ±ÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢Æ±ÂåÉ½MF¥¬¥Ó¤é¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé½ý¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤â²æ¡¹¤Î»Å»ö¤Î°ìÉô¤À¡£ÃæÈ×¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¸½ºß¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤ËPSG¤ò·Þ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10·î1Æü¤Î28¡§00¡Ê10·î2Æü¤Î4¡§00¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£