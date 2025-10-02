田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白「ずっとモヤモヤがあった」 相方・亮を吉本に戻すための計画も…まさかの結末に
お笑いタレントの田村淳が、1日放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP』（後11：45）に出演。世間を騒がせたロンドンブーツ1号2号解散理由をテレビで初告白した。
【予告動画】田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白
淳は、コンビ結成当時の関係性として、亮がネタ作りやアドバイスなどを行う役回りだったと回顧。亮がツッコミを担当していることから、『ロンハー』の初期では亮がMCを担当する役回りだったものの、淳は「亮さんがギブアップして（自分が）引き継いだ」と明かし、そこから亮が『淳は、本当はMCをやりたくないのに、代わりにやってくれている」という負い目から気を使うようになったと振り返った。
淳は続けて「（そのことによって）ずっとコンビバランスが崩れていることのモヤモヤがあった。それで、亮さんが吉本興業出ることになって、オレは『亮さんに、吉本に戻ってきてほしい』ってずっと言っていた。それで、株式会社LONDONBOOTSを、亮さんを吉本に戻すという約束のもと（吉本に了解を得て）作らせてもらった。異例のことだったんだよ。それで、その後も亮さんに『そろそろ戻ってもいいんじゃない？』って聞いても、亮さんは『戻らない』って。『じゃあ、わかった。それを外に公に言うのはやめて』って伝えた次の日に、なんかの記者会見で、亮さんが『吉本に戻る気はさらさらない』って言っていたのがネットニュースになっちゃった」とぶっちゃけた。
「亮を繋ぎ止めるため」との理由で、株式会社LONDONBOOTSの設立を吉本から了承してもらった経緯があることから、淳は「亮さんが（公の場で）『戻る気はない』って言った以上は、株式会社LONDONBOOTSは畳むねっていう話になって。それで、一旦屋号を下ろそうと。昔みたいな2人に戻った時に戻ろう」と、解散にいたる流れを明かしていた。
