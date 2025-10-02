¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Îº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£µ¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¡¢£³²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ä¡¢º£µ¨¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤¬½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿»³ºê¤¬½é²ó¤ËÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£²²ó¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤«¤é¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Îµß±çÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Í¶¿¤Ï£µ²ó¤ËË½Åê¤ä»Íµå¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â»³ºêÆ±ÍÍ¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ê¸Í¶¿¤ò¡ËÃæ·Ñ¤®¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤â°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£°ìµå¤ÎÂç»ö¤µ¤È¤«¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£ÀèÈ¯¤Ï°ìµå°ìµåÇùÁ³¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤°°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢£µ²óÌ¤Ëþ¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯¹ßÈÄ¤¹¤ëàÀèÈ¯Êø¤ìá¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÈ¯¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢£¶£°»î¹ç¡ÊÅÐÈÄ¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¤®¤¬£³Ì¾¤â¤¤¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤·¡¢£µ£°»î¹ç°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬£²¡¢£³¿Í½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°Û¾ï¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÄ¹¤¯Åê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£