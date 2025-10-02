【ポケットモンスター ライコウ デラックスエディション】 【ポケットモンスター エンテイ デラックスエディション】 【ポケットモンスター スイクン デラックスエディション】 10月2日 発売 価格：各6,380円 【ポケットモンスター メガルカリオ RS】 【ポケットモンスター メガゲンガー RS】 10月2日 発売 価格：各2,750円

カワダは、「ポケットモンスター」シリーズより、「ライコウ デラックスエディション」、「エンテイ デラックスエディション」、「スイクン デラックスエディション」、「メガルカリオ RS」及び「メガゲンガー RS」を10月2日に発売する。価格は「ライコウ」、「エンテイ」、「スイクン」が各6,380円で、「メガルカリオ」、「メガゲンガー」が各2,750円。

「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモン「ライコウ」、「エンテイ」、「スイクン」のデラックスエディションと、「メガルカリオ」、「メガゲンガー」のポケナノRSが同社オリジナルブランド「nanoblock（ナノブロック）」より登場する。

【【ナノブロック】ポケットモンスターDX＆RSシリーズ】

「ライコウ」は特徴的な尾の形や体の模様、「エンテイ」は全身の茶色い毛並みや、たてがみ、体の各部の装飾、「スイクン」は特徴的な六角形の角や長いたてがみなどが細部まで再現されている。

ライコウ

エンテイ

スイクン

ポケナノ「RS」は、斜めやフラットのパーツを多用し、ナノブロックのあらゆる表現方法を駆使してポケモンを再現しており、「メガルカリオ」はたてがみや体の模様、「メガゲンガー」は大きな目や口、背中のトゲトゲなどが全てブロックのみで再現されている。

メガルカリオ

メガゲンガー

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。