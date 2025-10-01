＜義妹、投げ銭ビンボー＞夫と義実家はおバカちゃんなの…？「給料すべて援助したい」【第1話まんが】
私はウイカ。夫のキョウタと1歳の娘チエリとの3人暮らしをしています。2人とも正社員の二馬力とはいえ、将来チエリがどのような道を歩むかはわかりません。だからこそ可能なかぎり貯金をしておきたいというのが親心。しかしキョウタはあまり金銭的なことを深くは考えていない様子なので、私がしっかりと考えなければいけません！ ……ところが最近になって、キョウタが信じられない提案をしてきました。それによって私はパニックに陥ります。
突然出てきた義妹「リンコさん」の名前に、私は狼狽えてしまいました。
「リンコさん……？ リンコさんが社会復帰するまでってどういうこと？ 何の話？」
情報が多すぎる……。めまいで頭がクラクラします。脳みそが理解することを諦めそうです。
義妹の投げ銭のために生活費をストップする……？ 義両親も容認している……？ 「リンコは支援が必要な時期なんだよ」キョウタは「当然のこと」のように話していますが、私にはキョウタの言葉を理解することが難しいかもしれません。
突然「生活費をウイカの給料だけで賄う」と言い出したキョウタ。話を聞いてみると、義妹・リンコさんが仕事を辞めて、貯金をすべて好きな配信者への投げ銭に使い果たしたと言うのです。
キョウタはリンコさんの「生きる希望」である配信者への投げ銭を援助するため、自分の給料を全額充てるつもりだそう。
そのうえ「きょうだいなんだから助けるのは当然」と悪びれる様子もありません。
あまりにも身勝手な主張に、私は怒りと困惑で頭が真っ白になりました。こんな勝手、許されませんよね！？
原案・ママスタ 脚本・motte
突然出てきた義妹「リンコさん」の名前に、私は狼狽えてしまいました。
「リンコさん……？ リンコさんが社会復帰するまでってどういうこと？ 何の話？」
情報が多すぎる……。めまいで頭がクラクラします。脳みそが理解することを諦めそうです。
義妹の投げ銭のために生活費をストップする……？ 義両親も容認している……？ 「リンコは支援が必要な時期なんだよ」キョウタは「当然のこと」のように話していますが、私にはキョウタの言葉を理解することが難しいかもしれません。
突然「生活費をウイカの給料だけで賄う」と言い出したキョウタ。話を聞いてみると、義妹・リンコさんが仕事を辞めて、貯金をすべて好きな配信者への投げ銭に使い果たしたと言うのです。
キョウタはリンコさんの「生きる希望」である配信者への投げ銭を援助するため、自分の給料を全額充てるつもりだそう。
そのうえ「きょうだいなんだから助けるのは当然」と悪びれる様子もありません。
あまりにも身勝手な主張に、私は怒りと困惑で頭が真っ白になりました。こんな勝手、許されませんよね！？
原案・ママスタ 脚本・motte