「日経225先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万2841枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2841枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22841( 21354)
ソシエテジェネラル証券 17583( 15992)
JPモルガン証券 5989( 5459)
サスケハナ・ホンコン 4746( 4746)
SBI証券 3895( 3147)
バークレイズ証券 1843( 1843)
日産証券 1454( 1317)
松井証券 1148( 1148)
モルガンMUFG証券 1425( 1119)
野村証券 1046( 883)
BNPパリバ証券 1404( 880)
ドイツ証券 817( 760)
楽天証券 1063( 667)
ゴールドマン証券 967( 644)
ビーオブエー証券 801( 530)
UBS証券 573( 490)
三菱UFJeスマート 553( 451)
みずほ証券 648( 406)
シティグループ証券 862( 285)
大和証券 461( 272)
三菱UFJ証券 513( 0)
SMBC日興証券 111( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
SBI証券 35( 29)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 17( 17)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 14( 12)
ドイツ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース