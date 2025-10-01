主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 150( 150)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 3019( 485)
日経225ミニ 12月限 1076( 1076)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 0)
日経225ミニ 12月限 487( 487)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2310( 1760)
3月限 74( 18)
TOPIX先物 12月限 415( 215)
日経225ミニ 10月限 4140( 2364)
11月限 151( 35)
12月限 77601( 36055)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 850( 502)
3月限 17( 9)
日経225ミニ 10月限 2521( 877)
11月限 219( 61)
12月限 39358( 19778)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 91( 91)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 449( 449)
11月限 21( 21)
12月限 4013( 4013)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 474( 474)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 10月限 823( 823)
11月限 22( 22)
12月限 18425( 18425)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
