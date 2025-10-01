　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 150(　　 150)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3019(　　 485)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1076(　　1076)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 487(　　 487)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2310(　　1760)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　74(　　　18)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 415(　　 215)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4140(　　2364)
　　　　　 　 　11月限　　　　 151(　　　35)
　　　　　 　 　12月限　　　 77601(　 36055)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 850(　　 502)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2521(　　 877)
　　　　　 　 　11月限　　　　 219(　　　61)
　　　　　 　 　12月限　　　 39358(　 19778)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　91(　　　91)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 449(　　 449)
　　　　　 　 　11月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　　4013(　　4013)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 474(　　 474)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 823(　　 823)
　　　　　 　 　11月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　12月限　　　 18425(　 18425)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

