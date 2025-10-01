主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1046( 883)
TOPIX先物 12月限 881( 761)
日経225ミニ 10月限 500( 500)
12月限 8498( 8498)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 461( 272)
TOPIX先物 12月限 1547( 943)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 111( 0)
TOPIX先物 12月限 1230( 583)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 648( 406)
TOPIX先物 12月限 2597( 1797)
日経225ミニ 12月限 3( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 513( 0)
TOPIX先物 12月限 4281( 1364)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3895( 3147)
3月限 35( 29)
TOPIX先物 12月限 772( 640)
日経225ミニ 10月限 5605( 2681)
11月限 346( 84)
12月限 106247( 50491)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1063( 667)
3月限 14( 12)
日経225ミニ 10月限 3848( 1300)
11月限 313( 131)
12月限 54796( 27202)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 734( 734)
11月限 43( 43)
12月限 6680( 6680)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1148( 1148)
3月限 19( 19)
日経225ミニ 10月限 1280( 1280)
11月限 54( 54)
12月限 35136( 35136)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
