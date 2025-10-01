　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1046(　　 883)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 881(　　 761)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　12月限　　　　8498(　　8498)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 461(　　 272)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1547(　　 943)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 111(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1230(　　 583)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 648(　　 406)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2597(　　1797)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 3(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 513(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4281(　　1364)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3895(　　3147)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　35(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 772(　　 640)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5605(　　2681)
　　　　　 　 　11月限　　　　 346(　　　84)
　　　　　 　 　12月限　　　106247(　 50491)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1063(　　 667)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3848(　　1300)
　　　　　 　 　11月限　　　　 313(　　 131)
　　　　　 　 　12月限　　　 54796(　 27202)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 734(　　 734)
　　　　　 　 　11月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　12月限　　　　6680(　　6680)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1148(　　1148)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1280(　　1280)
　　　　　 　 　11月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　12月限　　　 35136(　 35136)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

