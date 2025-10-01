外国証券 先物取引高情報まとめ（10月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8872( 8730)
3月限 127( 27)
TOPIX先物 12月限 17963( 17963)
日経225ミニ 10月限 6159( 6159)
11月限 107( 107)
12月限 144781( 144781)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3198( 3091)
3月限 230( 30)
TOPIX先物 12月限 10476( 10476)
日経225ミニ 10月限 2945( 2945)
11月限 96( 96)
12月限 75388( 75388)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 279( 279)
日経225ミニ 10月限 10( 10)
12月限 441( 441)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 243( 161)
TOPIX先物 12月限 6883( 4123)
日経225ミニ 12月限 3055( 2993)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1104( 1102)
TOPIX先物 12月限 4367( 4367)
日経225ミニ 12月限 5999( 5999)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 167( 167)
TOPIX先物 12月限 1235( 1235)
日経225ミニ 12月限 1283( 1283)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 703( 703)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 3623( 3623)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 18374( 18374)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 212( 212)
TOPIX先物 12月限 1710( 1710)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 151( 146)
TOPIX先物 12月限 935( 935)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 469( 469)
TOPIX先物 12月限 777( 777)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 418( 418)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 168( 168)
日経225ミニ 10月限 194( 194)
11月限 20( 20)
12月限 663( 663)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
