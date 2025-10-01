　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8872(　　8730)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 127(　　　27)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17963(　 17963)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6159(　　6159)
　　　　　 　 　11月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　12月限　　　144781(　144781)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3198(　　3091)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 230(　　　30)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10476(　 10476)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2945(　　2945)
　　　　　 　 　11月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　12月限　　　 75388(　 75388)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 279(　　 279)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　 441(　　 441)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 243(　　 161)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6883(　　4123)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3055(　　2993)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1104(　　1102)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4367(　　4367)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5999(　　5999)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 167(　　 167)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1235(　　1235)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1283(　　1283)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 703(　　 703)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3623(　　3623)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　 18374(　 18374)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 212(　　 212)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1710(　　1710)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 151(　　 146)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 935(　　 935)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 469(　　 469)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 777(　　 777)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 418(　　 418)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 168(　　 168)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 194(　　 194)
　　　　　 　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　　 663(　　 663)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース