外国証券 先物取引高情報まとめ（10月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22841( 21354)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 38459( 36236)
日経225ミニ 10月限 21299( 21299)
11月限 3322( 322)
12月限 280041( 280002)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17583( 15992)
3月限 61( 61)
TOPIX先物 12月限 39018( 32745)
日経225ミニ 10月限 13044( 13044)
11月限 181( 181)
12月限 185428( 185428)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1404( 880)
TOPIX先物 12月限 5255( 3246)
日経225ミニ 12月限 9756( 9756)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 644)
TOPIX先物 12月限 19645( 6152)
日経225ミニ 10月限 4( 4)
12月限 8439( 8235)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5989( 5459)
TOPIX先物 12月限 9933( 6922)
日経225ミニ 12月限 9136( 9136)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1425( 1119)
TOPIX先物 12月限 6112( 5768)
日経225ミニ 12月限 11816( 11816)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1843( 1843)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 7054( 6936)
日経225ミニ 10月限 84( 84)
12月限 30015( 29976)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 573( 490)
TOPIX先物 12月限 1570( 1194)
日経225ミニ 12月限 2362( 2362)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 862( 285)
TOPIX先物 12月限 4243( 3874)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 48( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 817( 760)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 3831( 3831)
日経225ミニ 10月限 415( 415)
11月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
