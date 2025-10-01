　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22841(　 21354)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 38459(　 36236)
日経225ミニ　 　10月限　　　 21299(　 21299)
　　　　　 　 　11月限　　　　3322(　　 322)
　　　　　 　 　12月限　　　280041(　280002)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17583(　 15992)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 39018(　 32745)
日経225ミニ　 　10月限　　　 13044(　 13044)
　　　　　 　 　11月限　　　　 181(　　 181)
　　　　　 　 　12月限　　　185428(　185428)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1404(　　 880)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5255(　　3246)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9756(　　9756)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 967(　　 644)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19645(　　6152)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　8439(　　8235)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5989(　　5459)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9933(　　6922)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9136(　　9136)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1425(　　1119)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6112(　　5768)
日経225ミニ　 　12月限　　　 11816(　 11816)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1843(　　1843)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7054(　　6936)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　84(　　　84)
　　　　　 　 　12月限　　　 30015(　 29976)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 573(　　 490)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1570(　　1194)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2362(　　2362)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 862(　　 285)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4243(　　3874)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　48(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 817(　　 760)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3831(　　3831)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 415(　　 415)
　　　　　 　 　11月限　　　　　24(　　　24)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース