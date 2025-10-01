「日経225オプション」10月限プット手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
松井証券 23( 23)
SBI証券 33( 21)
楽天証券 15( 15)
BNPパリバ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
SBI証券 15( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
SBI証券 78( 36)
楽天証券 21( 21)
松井証券 19( 19)
ビーオブエー証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 8( 6)
マネックス証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
BNPパリバ証券 27( 27)
SBI証券 27( 23)
楽天証券 17( 17)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
