「日経225オプション」10月限プット手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 461( 461)
モルガンMUFG証券 240( 240)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
BNPパリバ証券 65( 65)
SBI証券 87( 57)
SMBC日興証券 50( 50)
楽天証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
みずほ証券 10( 10)
マネックス証券 10( 10)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯4万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯4万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 337( 337)
モルガンMUFG証券 250( 250)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
BNPパリバ証券 37( 37)
SBI証券 16( 10)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 926( 626)
ソシエテジェネラル証券 94( 94)
JPモルガン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 273( 73)
楽天証券 59( 59)
SBI証券 126( 54)
SMBC日興証券 50( 50)
インタラクティブ証券 45( 45)
ビーオブエー証券 130( 30)
モルガンMUFG証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 14( 14)
松井証券 14( 14)
安藤証券 5( 5)
東海東京証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
みずほ証券 200( 0)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 36)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯4万4250円プット
