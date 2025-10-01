　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 461(　 461)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 240(　 240)
ソシエテジェネラル証券　　　　　72(　　72)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　65(　　65)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　87(　　57)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 200(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 337(　 337)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 250(　 250)
ソシエテジェネラル証券　　　　　55(　　55)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　37)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 926(　 626)
ソシエテジェネラル証券　　　　　94(　　94)
JPモルガン証券　　　　　　　　　80(　　80)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 273(　　73)
楽天証券　　　　　　　　　　　　59(　　59)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 126(　　54)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　50(　　50)
インタラクティブ証券　　　　　　45(　　45)
ビーオブエー証券　　　　　　　 130(　　30)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　30(　　30)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
東海東京証券　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　 0)


◯4万4250円プット