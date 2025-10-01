「日経225オプション」10月限コール手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 327( 102)
SBI証券 68( 38)
楽天証券 37( 37)
松井証券 17( 17)
BNPパリバ証券 14( 14)
シティグループ証券 230( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 7( 7)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 204( 54)
SBI証券 57( 35)
松井証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
岩井コスモ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
シティグループ証券 150( 0)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
