「日経225オプション」10月限コール手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 278( 278)
SBI証券 151( 77)
楽天証券 43( 43)
BNPパリバ証券 35( 35)
松井証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 19( 19)
モルガンMUFG証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
安藤証券 7( 7)
シティグループ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 145)
BNPパリバ証券 27( 27)
SBI証券 46( 24)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
楽天証券 18( 18)
松井証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
野村証券 400( 0)
JPモルガン証券 50( 0)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 344( 244)
SBI証券 194( 68)
BNPパリバ証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
松井証券 32( 32)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
東海東京証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4875円コール
