　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 278(　 278)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 151(　　77)
楽天証券　　　　　　　　　　　　43(　　43)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　35(　　35)
松井証券　　　　　　　　　　　　34(　　34)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　19(　　19)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
シティグループ証券　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万5250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 145(　 145)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 400(　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　 0)


◯4万5125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　53(　　53)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 344(　 244)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 194(　　68)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　63(　　63)
ソシエテジェネラル証券　　　　　50(　　50)
松井証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
東海東京証券　　　　　　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4875円コール