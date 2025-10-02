　2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万4750円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては199.15円高。出来高は6443枚となっている。

　TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.24ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44750　　　　　+210　　　　6443
日経225mini 　　　　　　 44750　　　　　+210　　　124926
TOPIX先物 　　　　　　　3091.5　　　　　+1.5　　　 12108
JPX日経400先物　　　　　 27800　　　　　 +25　　　　 823
グロース指数先物　　　　　 716　　　　　　+4　　　　 995
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース