日経225先物：2日0時＝210円高、4万4750円
2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の4万4750円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては199.15円高。出来高は6443枚となっている。
TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.24ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44750 +210 6443
日経225mini 44750 +210 124926
TOPIX先物 3091.5 +1.5 12108
JPX日経400先物 27800 +25 823
グロース指数先物 716 +4 995
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
