田村真子アナ、『ヤンジャン』表紙＆巻頭グラビア 大好評受け『ラヴィット！』コラボ第2弾
2日発売の『週刊ヤングジャンプ』44号（集英社）は、昨年の第1弾が大好評だったTBS系『ラヴィット！』（月〜金 8：00）とコラボレーション企画第2弾を届ける。
【表紙カット】かわいらしい休日グラビアを披露した田村真子アナ
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔がカメラマンを担当した同企画。表紙＆巻頭グラビアには、番組MCの田村真子アナウンサーが登場。鎌倉で休日を過ごすかわいらしい田村アナを特写した。
さらにセンターグラビアには、川島明（麒麟）のほか、番組になくてはならないレギュラー陣が、各曜日から1組ずつ登場（ぼる塾、アインシュタイン、見取り図、ニューヨーク、EXIT）。
巻末グラビアは、南後杏子アナウンサー。特別付録は、人気企画「かが屋の絵になる写真旅」の楽しい雰囲気そのままをミニブックにして届ける。
今回はさらに、TBS男性アナウンサー（赤荻歩アナ、南波雅俊アナ、熊崎風斗アナ）が『ラヴィット！』の見どころを細かく解説する記事ページ付き。
そして、コラボの最後として裏表紙を飾るのは、今回のカラーページを全て撮影した加賀。最初から最後まで、丸ごと1冊『ラヴィット！』×『週刊ヤングジャンプ』のスペシャルコラボ号となっている。
