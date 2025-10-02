『幼稚園WARS』テレビアニメ化決定 出演は種崎敦美＆熊谷健太郎「アフレコはまだ始まっておりません」
漫画『幼稚園WARS』がテレビアニメ化されることが決定した。キャスト情報も解禁され、リタ役を種崎敦美、ダグ役を熊谷健太郎が担当する。
【写真】新しいアー写！出演キャストの種崎敦美＆熊谷健太郎
同作は、元・伝説の殺し屋のリタが、世界の重鎮たちの子どもが通う幼稚園で働き、日々差し向けられる刺客の魔の手から園児を守る姿を描いた物語。圧倒的な力で敵を撃退するリタだが、実はイケメンに弱いという弱点があって…“世界一安全な幼稚園”で繰り広げられるバイオレンス×ラブコメディー。
アニメイベント『AnimeJapan』（アニメジャパン）にて毎年行われている名物企画「アニメ化してほしいマンガランキング」のノミネート上位10作品にも選ばれている人気作品で、「次にくるマンガ大賞 2023」Webマンガ部門で3位、「第7回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」で8位を獲得し、多くの読者から支持されており、コミックス累計発行部数は170万部を突破している。
今回のアニメ化に原作者の千葉侑は「幼稚園WARSアニメ化〜！やっと言えた−！嬉しいです！たくさん応援してくれて本当にありがとう御座います！！まだまだ情報は少ないですがこれからどんどん解禁されていきます！皆様、お楽しみに〜〜〜〜〜〜！」と喜びのコメント。
元殺し屋のたんぽぽ組の幼稚園教諭・リタを演じる種崎は「『幼稚園WARS』TVアニメ化決定おめでとうございます！リタの声を担当させていただくことになりました、種崎敦美と申します！アフレコはまだ始まっておりませんが今からとても楽しみです！最高におもしろいアニメにするべく！全力で頑張りたいと思います！早くたくさんのイケメンに会いたいですねぇぇぇ！！！？」と意気込み。
詐欺師のたんぽぽ組の幼稚園教諭で、リタの先輩・ダグ役の熊谷は「TVアニメ『幼稚園WARS』ダグの声を務めさせていただきます、熊谷健太郎です。アニメ化おめでとうございます！生き生きとした個性の強い特殊教諭たち、迫力あるアクション、心を通わせていく様……。映像になった時どうなるのか楽しみで仕方がありません！ワクワクとドキドキを胸に、精一杯努めさせていただきます！世界一安全な幼稚園でお会いできる日を楽しみにしております！」と期待を寄せている。
