えなこ、話題の写真集がデジタル化 真っ赤なビキニ姿など13点の未公開カット追加
人気コスプレイヤー・えなこの写真集『エピローグ』（発売中）に、未公開カットを多数追加したデジタル版が登場する。タイトルは『えなこ写真集「エピローグ」デジタルエディション』で、2日より各電子書店で配信開始される。
【写真】えなこの美ボディ炸裂！本誌に収録されていないカット公開
紙版は9月3日の発売前から重版が決定するほどの人気を集めたが、今回のデジタル版ではさらに新衣装によるカット8ページ分を収録。加えて、特典として13点の未公開カットも追加され、紙版を購入したファンでも新たな魅力を楽しめる特別仕様となっている。
本作は、えなこ自身がロケ地やコンセプト、衣装に至るまで全面プロデュースを手がけた渾身の1冊。舞台はオーストラリアで、自然体の表情とこれまでに培ったグラビア表現が融合し、彼女の活動の集大成といえる作品に仕上がっている。えなこは2016年に『週刊ヤングジャンプ』で漫画誌初グラビアを披露して以降、数々の表紙を飾り続け、グラビア界に新風を吹き込んできた。
また、グラビア活動にとどまらず、タレントや声優、歌手としても活躍。YouTubeやSNSを通じて国内外に多くのファンを持ち、名実ともに“日本一のコスプレイヤー”として地位を確立している。
