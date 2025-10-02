『浦安鉄筋家族』4作目完結、連載7年に幕 新シリーズ5作目「モーレツ！」11月13日連載開始
人気ギャグ漫画『浦安鉄筋家族』（作者・浜岡賢次）シリーズの『あっぱれ！浦安鉄筋家族』が、2日発売の連載誌『週刊少年チャンピオン』44号にて最終回を迎えた。2018年の連載スタートから、7年の歴史に幕を下ろした。また、新シリーズとなる5作目『モーレツ！浦安鉄筋家族』が、11月13日発売号よりスタートすることが発表された。
【画像】ノリが変わらない（笑）『浦安鉄筋家族』4作目の数ページ
シリーズ4作目の『あっぱれ！浦安鉄筋家族』最終回は、センターカラーで登場し「バイバイは、明日おはようを交わす約束だ」と伝えている。
また、新シリーズ5作目『モーレツ！浦安鉄筋家族』の連載開始号では、人気シリーズとの2本同時掲載されることが告知された。
『浦安鉄筋家族』は、千葉県浦安市を舞台に、元気過ぎる小学生の大沢木小鉄とその家族や仲間たちが繰り広げるドタバタコメディー。実在するプロレスラーや芸能人、有名アニメや漫画キャラクターに似た登場人物が出てくるパロディーや過激な下ネタが多い作品となっている。
『週刊少年チャンピオン』で、1993年から連載がスタートすると、人気を博し2度のテレビアニメ化（98年、2014年）、2020年には実写ドラマ化もされた。漫画はシリーズ化され、タイトルを変えながらも続編として連載されている。『浦安鉄筋家族』（93〜02年）、『元祖！浦安鉄筋家族』（02年〜10年）、『毎度！浦安鉄筋家族』（10年〜18年）、『あっぱれ！浦安鉄筋家族』（18年〜25年）。
